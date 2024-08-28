Роман Мадянов экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом

Роман Мадянов является известным актером. 28 августа появилась новость, что его экстренно госпитализировали. Актер попал в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом. Как сообщается, Роману Мадянову поставили диагноз коксартроз. Его сразу отправили на операцию, так как иначе актеру грозит полная инвалидность. Также уточняется, что Роман Мадянов на данный момент восстанавливается и проходит разные процедуры.

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Роману Мадянову сделали частичное протезирование сустава. Все выступления с его участием отменили. Накануне 62-летний Роман Сергеевич не смог сыграть в спектакле во Дворце на Яузе, поэтому его пришлось заменить. На данный момент неизвестно, когда Роман Мадянов сможет снова работать.

Также до операции Роман Мадянов начал проходить курсы противоопухолевой терапии. Врачи обнаружили новообразование в легких , но болезнь постепенно отступает. Артиста уже отправили домой. Ему предстоит реабилитация.

По материалам телеграм-канала Shot