Екатерина Стриженова сообщила, что на 63-м году жизни умер актер Роман Мадянов

Роман Мадянов умер 25 сентября. Об этом рассказала телеведущая Екатерина Стрижнова. Она призналась, что они дружили и часто вместе ездили на рыбалку. Телеведущая не стала скрывать, что тяжело восприняла эту новость.

«Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная», – написала она.

Напомним, что у Мадянова были проблемы со здоровьем. Он несколько лет боролся с раком. В конце лета артист попал в больницу. У него были проблемы с тазобедренным суставом. Тогда ему провели операцию и поставили протез. Отмечалось, что ему предстоит лечение. Актер не выступал в театре в последние недели.