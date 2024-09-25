Родные Романа Мадянова последние несколько недель готовились к его смерти

25 сентября стало известно, что умер Роман Мадянов. Ему было всего 62 года. В последние месяцы он активно боролся с раком. Также у него возникали другие недуги. Отмечается, что артист умер в своей квартире. Врачи не смогли спасти ему жизнь. По данным Телеграм-канала Shot, его семья несколько недель готовилась к его смерти. Мадянову назначили паллиативную помощь. Это значит, что вылечить артиста было нельзя, но он проходил терапию, которая улучшала его качество жизни.

Напомним, что онкологическое заболевание у него обнаружили в 2020 году, но лишь недавно она стала прогрессировать. В последние две недели состояние Романа сильно ухудшилось. Отмечалось, что он перестал вставать с кровати, плохо ел и имел трудности с дыханием. Более того, у него выпали волосы и осыпались брови.