Актер Роман Мадянов скончался у себя в квартире в Москве

Роман Мадянов многое лет снимался в кино и играл в театре. 25 сентября стало известно, что он умер. Трагическую новость сообщила Екатерина Стриженова, которая с ним близко общалась. Полгода назад у артиста нашли рак. Он лечился от онкологического заболевания, но продолжал работать. Его поддерживала жена. А в конце лета Роман попал в больницу. Ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава. А также у него диагностировали коксартроз.

По данным Телеграм-канала Shot, Мадянов скончался у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти. Спектакли с актером были отменены, так как у него в последнее время были проблемы со здоровьем.