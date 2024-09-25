Настасья Самбурская купила машину стоимостью около 40 млн рублей

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Универ». Но в продолжении этой картины актриса недавно отказалась участвовать. Она много занимается спортом. В свои 37 лет артистка восхищает публику своей красотой. Она также выступает на сцене, так как строит карьеру исполнительницы шансона. Примечательно, что недавно Настасья сообщила, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Звезда теперь готовится к свадьбе. А 24 сентября она сообщила, что купила машину. Артистка позировала вместе с новым сверкающим Bentley. Такая модель около 40 миллионов рублей.

Еще в 2018 году Настасья хвасталась, что ей на день рождения подарили автомобиль британской марки, но тогда это была игрушечная машинка. Теперь она воплотила свою мечту в жизнь. На фото актриса красовалась в джинсах и блузке изумрудного цвета. Ее лук дополнили балетки и дорогостоящая сумка люксового бренда.

Она не стала уточнять, приложил ли жених руку к этой покупке.