Самбурская ответила хейтерам после нападок: «Почему люди решили, что могут высказывать свое «фи»

«Вы сами от кого критику принимаете достойно? Например от какого-нибудь алкаша или дамочки с неоконченным техническим образованием, от счастливой домохозяйки или человека, который обвиняет всех вокруг, в том, что его жизнь не удалась, а вокруг все проститутки и воры и, мол, поэтому и получили достойную жизнь, хотя сам палец о палец не ударил и плыл по течению?
Почему вообще люди решили, что могут высказывать свое «фи»? Чтобы обесценить меня и мой успех, часто выкидывают фразу «снялась в дешевом сериальчике и ничего не добилась». Каждый год в России выпускается более 1,5 тысячи артистов, единицы становятся знаменитыми», — выразила возмущение Самбурская.
К слову, многие знакомые звезды отмечают, что она обидчивая. Она общается тепло с узким кругом людей. Долгое время актриса не могла найти свою любовь. Но недавно у нее появился возлюбленный. Она теперь делится кадрами с избранником.
До этого у артистки был брак с белорусским киноактером Кириллом Дыцевичем. Она позже рассказала, что он
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