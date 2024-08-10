Самбурская ответила хейтерам после нападок: «Почему люди решили, что могут высказывать свое «фи»

Настасья Самбурская продолжает сниматься в кино. Она может похвастаться десятками ярких ролей. Однако недавно актриса отказалась сниматься в продолжении сериала «Универ». Она отметила, что не готова за маленький гонорар снова трудится днем и ночью. Обычно артистка говорит то, что думает. Недавно она снова столкнулась с критикой. Ее стали обвинять в том, что актриса не умеет воспринимать критику. Однако звезда ответила злопыхателям.

«Вы сами от кого критику принимаете достойно? Например от какого-нибудь алкаша или дамочки с неоконченным техническим образованием, от счастливой домохозяйки или человека, который обвиняет всех вокруг, в том, что его жизнь не удалась, а вокруг все проститутки и воры и, мол, поэтому и получили достойную жизнь, хотя сам палец о палец не ударил и плыл по течению? Почему вообще люди решили, что могут высказывать свое «фи»? Чтобы обесценить меня и мой успех, часто выкидывают фразу «снялась в дешевом сериальчике и ничего не добилась». Каждый год в России выпускается более 1,5 тысячи артистов, единицы становятся знаменитыми», — выразила возмущение Самбурская.

К слову, многие знакомые звезды отмечают, что она обидчивая. Она общается тепло с узким кругом людей. Долгое время актриса не могла найти свою любовь. Но недавно у нее появился возлюбленный. Она теперь делится кадрами с избранником.

До этого у артистки был брак с белорусским киноактером Кириллом Дыцевичем. Она позже рассказала, что он поднимал на нее руку после свадьбы, поэтому их отношения не сложились. Настасья сетовала, что и другую свою жену он избивает.