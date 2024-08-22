Настасья Самбурская объявила о помолвке с возлюбленным: «Ну все, окольцевали»

Настасья Самбурская уже давно стала известной актрисой. Она снимается в кино, играет в театре поет. Несколько раз у нее были отношения. Брак с белорусским киноактером Кириллом Дыцевичем оказался коротким. Позже она рассказала, как муж поднял на нее руку после свадьбы. Артистка такое терпеть не стала и сразу с ним рассталась. Долгое время она была одна. Звезда жаловалась, что не может встретить достойного мужчину. Но не так давно она впервые выложила фото с таинственным парнем.

Пока личность своего избранника Настасья Самбурская хранит в секрете. А 22 августа она выложила кадры, на которых предстала во время обеда в гримерке. Тогда актриса призналась, что возлюбленный что-то для нее готовит. И, как она и предполагала, позже он попросил ее руки. Артистка ответила согласием и приняла кольцо.