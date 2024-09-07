Настасья Самбурская рассказала, как ее радует жених: «Мне дарят цветы раз в две недели стабильно»

Настасья Самбурская долго не могла устроить личную жизнь. Она встречалась с белорусским певцом IVANом, но они расстались. Потом актриса закрутила роман с киноактером Кириллом Дыцевичем. Они сыграли свадьбу, но почти сразу развелись. Позже она рассказала, что избранник ее избил. После этого несколько лет Настасья Самбурская не могла встретить достойного мужчину. Ей хотелось, чтобы он был обеспеченными и хорошо выглядел, так как она сама много работает и восхищает всех окружающих своей красотой. А недавно у нее появился возлюбленный. Бойфренд уже сделал ей предложение руки и сердца.

В новом интервью Настасья Самбурская заверила, что не нашла недостатков в своем женихе. Она рассказала, где его встретила.

«Идеальный мужчина — это мой мужчина. Я не очень хочу отвечать на личные вопросы. Если хотите встретить такого мужчину — летайте самолетами не скажу какой авиакомпании. Встретите. Мне дарят цветы раз в две недели стабильно. С записочкой. Видимо, ему так нравится», — поделилась артистка, пишет Voice.

Также Настасья Самбурская добавила, что женщина должна быть цветком, на который обращено все внимание. Самбурская уверена, что из актеров не может получиться достойного спутника жизни, так как они очень самолюбивы. По ее словам, среди актеров нормальных мужчин можно пересчитать по пальцам.