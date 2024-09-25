Оксана Самойлова ответила Александру Рогову, назвавшему ее наряды «дешевыми»: «Эти мужики на каблуках и так далее — не мое это»

Оксана Самойлова давно стала известной. Она состоит в браке с Джиганом и развивает свой бизнес. В этом году она также приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Примечательно, что ее популярность только растет. Оксана регулярно ходит на разные мероприятия. Она облачается в вечерние платья, не боится экспериментировать с образами. При этом блогер то носит наряды люксовых брендов, то берет вещи в масс-маркете. И очередной ее лук вместе с мужем раскритиковал стилист Александр Рогов. Он отметил, что Оксана щеголяет «в каких-то дурацких дешевых платьях».

Также жене Джигана рекомендовали сделать каре и нанять хорошего стилиста. После этого Оксана выложила фото Рогова, где он красуется в разных нарядах. Она дала понять, что ее задели слова стилиста.

Спасибо, конечно, но я лучше как-то без этого себя прекрасно чувствую», – заверила блогер.

Примечательно, что она подтвердила, что не интересуется модой, а также носит то, что ей нравится.

«Я реально не понимаю моду. Мне это не красиво, мне это не нравится. Вот эти мужики на каблуках и так далее — не мое это. Я могла бы быть «модной», у меня на это есть все опции, но реально не мое — мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне что «Праду» надеть, что вещь за 500 рублей. Я одинаково себя ощущаю в этом. Главное, чтобы мне нравилось. И всем желаю того же. Ничего не имею против наших «модников». Каждому свое», — пояснила свое мнение Самойлова.