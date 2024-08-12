Александр Рогов собрал модных девушек страны в новом шоу «Кто круче всех?»

Александр Рогов давно стал одним из самых известных стилистов в стране. Он ведет разные шоу, а также создает новые проекты. Ему удалось преобразить более тысячи девушек за свою карьеру. Останавливаться на достигнутом Александр Рогов не собирается. И теперь на канале СТС выйдет еще одно шоу, в котором Александр Рогов будет и ведущим, и главным экспертом. Речь идет про модную игру «Кто круче всех?», в рамках которой телеведущему удалось собрать девушек, готовых побороться за звание главной модницы страны.

По словам Александра Рогова , много лет он учил зрительниц правильно подбирать себе наряды, сочетать фактуры и цвета. Теперь он намерен провести экзамен и в игровой форме узнать, как они усвоили его советы. К слову, луки героинь будут оценивать приглашенные звездные гости и постоянный эксперт — стилист и модный коуч Лина Дембикова .

В каждом выпуске будут участвовать три совершенно разные девушки. Их похитят из дома агенты шоу, которые тайно заберут также всю их одежду, обувь и аксессуары, чтобы Александр Рогов составил портрет каждой претендентки на победу. После этого ведущий встретится с модницами и одну отправит домой. Финалисткам нужно будет за час собрать себе актуальный аутфит и устроить дефиле. Они получат оценки и только одна из финалисток получит статуэтку, звание «Самая крутая модница недели» и 50 тысяч рублей.

Напомним, что премьера шоу «Кто круче всех?» на СТС состоится в воскресенье, 18 августа, в 09:00.