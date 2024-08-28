Лепсу удалили опухоль с головы? Люди увидели на затылке музыканта странные отметины во время «Новой волны» (видео)

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Следы на голове Григория Лепса прокомментировала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Появление Григория Лепса на фестивале «Новая волна» в Сочи наделало немало шума. И не только потому, что артист в очередной раз грубо обошелся с журналистами, но и из-за его странной прически.

У артиста оказалась выбрита часть головы довольно затейливым образом с проглядывающимися отметинами на коже, похожими на шрамы. Что это – новый модный тренд или последствие оперативного вмешательства?

Teleprogramma.org попросила известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову прокомментировать изменения во внешности певца.

«Признаться, я тоже сразу обратила внимание на прическу Григория Лепса. Как ни крути, когда ты наблюдаешь за любимым артистом, все равно твоя профессиональная составляющая берет верх.

Конечно же, его «шрам» привлек мое внимание. Первоначально моя гипотеза была о том, что он сделал себе пересадку волос. Существует такая методика (в основном, ее практикуют в Грузии), когда с затылочной части вырезается лоскут скальпа элипсовидной формы, он насекается, края ран сшиваются. С этого лоскута под микроскопом выделяют графты (графт — это кусочек кожи, содержащий 1-3 волосяных фолликула) и пересаживают на ту зону, где требуются волосы.

Однако такой метод практикуется все реже и реже. Сейчас есть более совершенная и менее травматичная техника пересадки волос, называемая FUE (Follicular Units Extraction). В этом случае врач извлекает отдельные фолликулярные единицы в шахматном порядке из донорской области и помещает их в зону выпадения волос. Такой метод не оставляет рубцов и считается более современным. Поэтому если бы Григорий Лепс решился на пересадку волос, то наверняка выбрал бы именно FUE (Follicular Units Extraction), а не тот метод, который уже считается несколько устаревшим.

Также против гипотезы о том, что «шрам» у него остался от пересадки волос, говорит тот факт, что рубец у него неправильной формы — вряд ли специалисты по пересадке волос таким образом иссякали бы кожный лоскут.

Могу предположить, что Григорию Лепсу была, возможно, проведена операция по удалению атеромы (кисты сальной железы), либо какого-то другого доброкачественного новообразования. И вот как раз для того, чтобы прикрыть все послеоперационные последствия, и могла быть сделана вот такая интересная прическа.

На самом деле, Григорий Лепс — достаточно бодрый, веселый, энергичный, прекрасно справляется со своей профессиональной деятельностью, дает концерты, у него нисколько не пострадал вокал. Поэтому, с каким бы вмешательством он ни столкнулся, это явно была какая-то малоинвазивная операция. Вмешательство, однозначно, прошло достаточно легко и благополучно, никак не отразилось на его повседневной деятельности», — рассудила эксперт.

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Григорий Лепс, вид сзади. Фото: скрин видео соцсети

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