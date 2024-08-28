Лепсу удалили опухоль с головы? Люди увидели на затылке музыканта странные отметины во время «Новой волны» (видео)

Teleprogramma.org попросила известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову прокомментировать изменения во внешности певца.

«Признаться, я тоже сразу обратила внимание на прическу Григория Лепса . Как ни крути, когда ты наблюдаешь за любимым артистом, все равно твоя профессиональная составляющая берет верх.

Конечно же, его «шрам» привлек мое внимание. Первоначально моя гипотеза была о том, что он сделал себе пересадку волос. Существует такая методика (в основном, ее практикуют в Грузии), когда с затылочной части вырезается лоскут скальпа элипсовидной формы, он насекается, края ран сшиваются. С этого лоскута под микроскопом выделяют графты (графт — это кусочек кожи, содержащий 1-3 волосяных фолликула) и пересаживают на ту зону, где требуются волосы.

Однако такой метод практикуется все реже и реже. Сейчас есть более совершенная и менее травматичная техника пересадки волос, называемая FUE (Follicular Units Extraction). В этом случае врач извлекает отдельные фолликулярные единицы в шахматном порядке из донорской области и помещает их в зону выпадения волос. Такой метод не оставляет рубцов и считается более современным. Поэтому если бы Григорий Лепс решился на пересадку волос, то наверняка выбрал бы именно FUE (Follicular Units Extraction), а не тот метод, который уже считается несколько устаревшим.

Также против гипотезы о том, что «шрам» у него остался от пересадки волос, говорит тот факт, что рубец у него неправильной формы — вряд ли специалисты по пересадке волос таким образом иссякали бы кожный лоскут.

Могу предположить, что Григорию Лепсу была, возможно, проведена операция по удалению атеромы (кисты сальной железы), либо какого-то другого доброкачественного новообразования. И вот как раз для того, чтобы прикрыть все послеоперационные последствия, и могла быть сделана вот такая интересная прическа.

На самом деле, Григорий Лепс — достаточно бодрый, веселый, энергичный, прекрасно справляется со своей профессиональной деятельностью, дает концерты, у него нисколько не пострадал вокал. Поэтому, с каким бы вмешательством он ни столкнулся, это явно была какая-то малоинвазивная операция. Вмешательство, однозначно, прошло достаточно легко и благополучно, никак не отразилось на его повседневной деятельности», — рассудила эксперт.