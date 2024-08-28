Лепсу удалили опухоль с головы? Люди увидели на затылке музыканта странные отметины во время «Новой волны» (видео)

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У артиста оказалась выбрита часть головы довольно затейливым образом с проглядывающимися отметинами на коже, похожими на шрамы. Что это – новый модный тренд или последствие оперативного вмешательства?
«Признаться, я тоже сразу обратила внимание на прическу
Конечно же, его «шрам» привлек мое внимание. Первоначально моя гипотеза была о том, что он сделал себе пересадку волос. Существует такая методика (в основном, ее практикуют в Грузии), когда с затылочной части вырезается лоскут скальпа элипсовидной формы, он насекается, края ран сшиваются. С этого лоскута под микроскопом выделяют графты (графт — это кусочек кожи, содержащий 1-3 волосяных фолликула) и пересаживают на ту зону, где требуются волосы.
Однако такой метод практикуется все реже и реже. Сейчас есть более совершенная и менее травматичная техника пересадки волос, называемая FUE (Follicular Units Extraction). В этом случае врач извлекает отдельные фолликулярные единицы в шахматном порядке из донорской области и помещает их в зону выпадения волос. Такой метод не оставляет рубцов и считается более современным. Поэтому если бы
Также против гипотезы о том, что «шрам» у него остался от пересадки волос, говорит тот факт, что рубец у него неправильной формы — вряд ли специалисты по пересадке волос таким образом иссякали бы кожный лоскут.
Могу предположить, что
На самом деле,
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