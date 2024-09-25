Муцениеце требует от Прилучного выплачивать алименты в 24 миллиона рублей в год на детей

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Уже четыре года актриса состоит в разводе с Павлом Прилучным. Примечательно, что он снова женился на Зепюр Брутян. У него родился сын Микаэль. После этого у него начались проблемы в отношениях с экс-супругой. Агата попросила увеличить алименты на сына Тимофея и дочку Мию. Суд ее требование удовлетворил. На этот раз в ответ Прилучный разозлился и подал иск, в котором хочет определить место жительства детей. Если актер добьется, чтобы они жили с ним, что алименты уже будет платить ему Муцениеце.

Судебные разбирательства идут не первый месяц. Звезда фильма «Честный развод» надеется, что восторжествует справедливость. Тем временем, Прилучный уже увез сына в Геленджик и перевез его на дистанционное обучение. А вот дочка Мия осталась с мамой в Москве. В октябре состоится очередное заседание суда. Приятель Павла рассказал, что происходит между бывшими супругами, пишет KP.RU.

«Паша хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», – отметил источник. «После выхода сериала «Жизнь по вызову» у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тысяч рублей, а сейчас - почти 800 тысяч рублей в день. Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты - по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка», – пояснил он.

Таким образом, актриса хочет получать по два миллиона в месяц, а в год будет выходить 24 млн рублей.