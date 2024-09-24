Участница шоу «Звезды в Африке» Алина Акилова стала мамой во второй раз

Алина Акилова знакома зрителям по шоу «Звезды в Африке». Также она ведет свой блог и имеет миллионы подписчиков. Не так давно девушка сообщила, что беременна. Вместе с мужем — азербайджанским бизнесменом Магомедом Мамедовым она узнала, что ждет мальчика. Она не стала устраивать большого гендер-пати, а лишь преподнесла супруг торт с кремом, который оказался синего цвета.

И вот 24 сентября Акилова сообщила, что стала мамой во второй раз. Она поделилась кадрами из роддома. У нее появился сын, который родился здоровым, весом 3,93 килограмма.

«Я впервые увидела моего мальчика», — радовалась она. «Следом его увидел Мага. Даже не представляю, что он чувствовал! Но по глазам было и так все понятно», — поделилась Алина.

Напомним, что у нее есть дочка Николь от прошлых отношений с блогером Николаем Сердюковым. Они развелись и не так давно. Ставропольский блогер закрутил роман с Ксенией Бородиной. Они стали общаться на шоу «Последний Герой». При этом в Сети многие удивились этому, так как Ксения раньше дружила с Акиловой. Но теперь сами девушки утверждают, что у них не было тесного общения.