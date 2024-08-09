Бородина и Акилова отписались друг от друга в социальных сетях

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Но между товарками пробежала кошка. Точнее, мужчина.
И что же выясняется? Женская дружба на этом все. Стало известно, что две дивы отписались друг от друга в социальных сетях.
Хотя, казалось бы. Алина Акилова и Николай Сердюков уже давно поддерживают отношения только ради общего ребенка. Алина Акилова замужем и ждет малыша. Но вероятно, какие-то эмоции, связанные с бывшим супругом, у нее еще остались. Так или иначе, а в соцсетях у Ксении Бородиной и Алины Акиловой с недавних пор на одного подписчика стало меньше.
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