Бородина и Акилова отписались друг от друга в социальных сетях

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Алина Акилова поддерживали дружеские отношения. Акилова даже присутствовала на дне рождения старшей дочери Ксении Бородиной Маруси.

Но между товарками пробежала кошка. Точнее, мужчина. Ксения Бородина закрутила роман с бывшим мужем Алины Акиловой Николаем Сердюковым.

И что же выясняется? Женская дружба на этом все. Стало известно, что две дивы отписались друг от друга в социальных сетях.

Хотя, казалось бы. Алина Акилова и Николай Сердюков уже давно поддерживают отношения только ради общего ребенка. Алина Акилова замужем и ждет малыша. Но вероятно, какие-то эмоции, связанные с бывшим супругом, у нее еще остались. Так или иначе, а в соцсетях у Ксении Бородиной и Алины Акиловой с недавних пор на одного подписчика стало меньше.