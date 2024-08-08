Беккужев — о бывшей жене нового возлюбленного Бородиной: «Акилова поступает грамотно»

Алина Акилова совершенно не интересуется тем, что происходит в личной жизни ее бывшего мужа Николая Сердюкова. Сейчас блогер строит отношения с Ксенией Бородиной , с которой Акилова раньше дружила.

Но при этом экс-супруга не комментирует роман бывших мужа и подруги. И на это есть причины. В разговоре с Teleprogramma.pro журналист Антон Беккужев объяснил, что Алина давно отпустила мужа.

«Считаю, что Алина Акилова поступает грамотно. Она сейчас снова вышла замуж, находится в интересном положении. Глубоко убежден, что, по большому счету, Алина вообще не думает о личной жизни своего бывшего мужа. Алина сейчас готовится к родам, не сомневаюсь, у нее полно своих хлопот. Зачем ей влезать в личную жизнь экс-супруга? Скорее всего, общаются они только как родители общего ребенка, а новую личную жизнь друг друга, понятное дело, не комментируют», — рассказал собеседник.

Также Антон Беккужев отметил, что не знает причин, почему Ксения Бородина и Алина Акилова перестали общаться.