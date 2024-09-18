Ольга Бузова отреагировала на сравнение ее новой песни с хитом Елены Ваенги: «Так получилось, что у нас всего семь нот»

Ольга Бузова уже давно стала поющей телеведущей. Она каждый год выпускает новые песни. Недавно один из ее треков даже попал в мировой чарт. Однако артистку не перестают критиковать в светских кругах, придираясь к ее вокальным данным. При этом коллеги отмечают, что ее популярность говорит о том, что люди любят ее. Накануне Ольга презентовала свою новую песню Made in Russia.

Ранее она выложила анонс и многие стали утверждать, что это плагиат на хит Елены Ваенги «Желаю». Композиция в русском стиле вызвала много вопросов в Сети. Многие даже стали подозревать, что артистка хочет отнять часть славы у исполнителя патриотических песен SHAMANа. Но Бузова заверила, что уже слышала о том, что ее трек сравнили с работой Ваенги. Она не видит в этом ничего плохо, пишет KP.RU.

«Я обожаю Елену. Если бы вы слышали, как она в свое время исполняла песню «Мало половин» — это просто фантастика. Так получилось, что у нас всего семь нот. Я не всегда с ними была близко знакома, но они есть. Так или иначе многие композиции в мире — где-то по настроению, где-то по задору, по мелодике, по темпу могут быть схожими друг с другом. Это абсолютно нормально», — заверила звезда.

По словам Ольги, ей даже льстит такое сравнение. Она напомнила, что благодаря внешности ее регулярно сравнивают с Дженнифер Лопес. Артистка уверена, что это лишь комплимент.