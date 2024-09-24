Анна Хилькевич не только снимается в кино, но и также развивает свой бизнес. При этом она растит дочек Арианну и Анну-Марию. В этом году актриса объявила о третьей беременности. До последнего срока она продолжала вести утреннее шоу. Ей было сложно дождаться встречи с новым членом семьи. И 17 сентября она родила еще одну дочку. Рядом с ней был муж Артур Мартиросян. Примечательно, что на днях звезда сериала «Универ» познакомила своих дочек с сестренкой. Вскоре ее выписали из роддома. Она уже привыкает к бессонным ночам с новорожденной крохой.
На этот раз Анна выложила кадр, на котором укачивает ребенка на руках. Пока ее лицо она предпочитает скрывать. Но актриса рассекретила ее имя.
«Признаюсь, мы с Артуром и девочками долго не могли сойтись во мнениях какое имя выбрать. Я хотела остановиться на имени принцессы, поэтому я выбирала между Ассоль, Ариель и Авророй. Все на А. Артур хотел назвать Алиса или Анна», — отметила артистка.
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Хилькевич была уверена, что кроха получит в итоге имя Амелия. Но в последний момент она изменила свое решение. Актриса считает, что это имя ей дали свыше.
«И клянусь, в тот самый миг, когда она появилась на свет, в то самое мгновение когда я впервые увидела эту мокрую синеватую головушку около моих ног, мне сверху в голову что то стукнуло. Я ощутила это физически и я очень четко и громко услышала и увидела имя «Оливия».
Это было невозможно придумать, в тот момент я не могла думать об имени, в тот момент я вообще ни о чем даже думать не могла! Это имя в прямом смысле пришло», — поделилась звезда.
Анна отметила, что всем это имя понравилось. Она подчеркнула, что малышка получила имя принцессы, как ей и хотелось.
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