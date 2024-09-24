Анна Хилькевич не только снимается в кино, но и также развивает свой бизнес. При этом она растит дочек Арианну и Анну-Марию. В этом году актриса объявила о третьей беременности. До последнего срока она продолжала вести утреннее шоу. Ей было сложно дождаться встречи с новым членом семьи. И 17 сентября она родила еще одну дочку. Рядом с ней был муж Артур Мартиросян. Примечательно, что на днях звезда сериала «Универ» познакомила своих дочек с сестренкой. Вскоре ее выписали из роддома. Она уже привыкает к бессонным ночам с новорожденной крохой.

На этот раз Анна выложила кадр, на котором укачивает ребенка на руках. Пока ее лицо она предпочитает скрывать. Но актриса рассекретила ее имя.