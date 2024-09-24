Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила бывшего мужа в угрозах убийством

Татьяна Бакальчук уже давно стала известной персоной и самой богатой женщиной в России. Она в этом году оказалась в центре внимания, так как решила развестись с мужем Владимиром, но он неожиданно объявил, что фирму его супруги хотят захватить. Одуматься Татьяну призывал даже рэпер Тимати. Однако на днях владелица Wildberries совершила слияние с другой компанией, что и хотела сделать.

Также она вернула себе девичью фамилию Ким. Теперь стало известно, что Татьяна подала заявление в следственные органы о готовящейся силовой акции в отношении офисов фирмы.

В документах указано, что представитель ее бывшего мужа, чье имя неизвестно, в течение трех дней намеревался организовать захваты офисов с уничтожением имущества и учинить массовые беспорядки. Отмечается, что участникам акции обещали выплатить по 12 тысяч рублей в день. Ко всему прочему, Татьяна указала, что поступали угрозы убийства от Владимира в адрес директора компании по развитию сервисов. « МК » сообщает, что были использованы фразы «Когда тебе в спину стреляют…», «Возмездие скоро настанет».

Еще Ким хочет, чтобы были защищены цифровые данные, так как ранее один из людей Бакальчука добрался до системы, и в итоге многие люди узнали, что их статус заказа «Отменен», а это привело к большим финансовым потерям.