Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью Ким

Татьяна Бакальчук переживает трудный период . Недавно основательница маркетплейса Wildberries решила развестись с мужем Владиславом. Все обернулось скандалом, так как ее бывший возлюбленный утверждает, что бизнес его супруги хотят захватить другие люди.

На днях два человека погибли и 10 пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук совершил попытку попасть в центральный офис компании вместе с бойцами ММА. Когда Татьяна Бакальчук узнала об этом, то расплакалась и заявила, что это неудачный рейдерский захват. Она шокирована поведением мужчины, от которого родила семерых детей. А 23 сентября бизнес-леди сделала новое заявление. Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна с сегодняшнего дня — снова Ким», — заявила Татьяна Бакальчук (Ким) в своем Telegram-канале.