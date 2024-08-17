Татьяна Бакальчук сделала заявление о личной жизни: «Ни с кем ни в каких отношениях не состою»

Хозяйка «Вайлдберриз», самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук находится сейчас в состоянии бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

С супругом ее связывают годы брака и семеро детей. Татьяна Бакальчук в интервью журналистке и блогеру Светлане Бондарчук рассказала, что решение о разводе приняла из-за невозможности дальше терпеть выходки мужа.

Между тем, многие считают, что Татьяна Бакальчук ушла от Владислава по причине новой любви. Бизнесвумен же официально заявила, что никаких отношений у нее нет. Пока.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Официально заявляю: я ни с кем ни в каких отношениях не состою. Если вдруг интересно, сплю я с кем-то или нет. Нет, не сплю», — откровенно призналась Татьяна Бакальчук.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг Света»