Татьяна Бакальчук — о жизни в браке: «Я чувствовала себя в клетке, денег в семье не было»

Основательница «Вайлдберриз», самая богатая женщина России и мама семерых детей Татьяна Бакальчук разоткровенничалась в беседе с журналисткой и светской львицей Светланой Бондарчук .

Татьяна Бакальчук рассказала, что практически после каждых родов ее мучила депрессия. Она чувствовала ответственность за каждого ребенка, понимала, что ей нужно самой обеспечивать своих наследников.

Татьяна Бакальчук призналась, что едва справлялась со всеми делами, которые обычно поглощают любую молодую мать. Нужно следить за домом, готовить еду мужу, следить за детьми. Это равно тому, что женщина в такой период себе не принадлежит, она не может планировать время, появляется ощущение, что жизнь разделилась на до и после. И ничего хорошего в ней уже не произойдет.

«Я чувствовала себя в клетке. Мне что-то хотелось сделать. Плюс и денег в семье не было», — поделилась Татьяна Бакальчук.

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Напомним, не так давно стало известно, что Татьяна Бакальчук разводится с мужем, от которого родила семерых детей. Решение расстаться она приняла из-за патриархальных замашек супруга. Мириться с подобным отношением к себе Татьяна Бакальчук категорически не согласна.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»