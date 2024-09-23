Жена Сергея Шнурова подала на развод спустя шесть лет брака

Сергей Шнуров в последнее время не рассказывал о личной жизни. С 2018 года он состоял в браке с дочкой известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова Ольгой. Она родила ему сына в 2021 году, а спустя два года у них появился еще один совместный ребенок. А теперь стало известно, что Ольга подала на развод 16 сентября. Они прожили вместе шесть лет.

Пока неизвестно, что послужило поводом для размолвки. Для Шнурова это уже четвертый брак. От первой жены у него есть дочка Серафима, от второй — сын Аполлон. Многие считали его брак с третьей избранницей Матильдой идеальным, но и он дал трещину.

Напомним, что в этом году много звездных семей распалось. Певица Нюша развелась с Игорем Сивовым, Анна Нетребко рассталась с Юсифом Эйвазовым, а также состоялся громкий развод Алсу и Яна Абрамова.