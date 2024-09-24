Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда потеряла на ресторанном бизнесе 122,6 миллиона рублей

Сергей Шнуров несколько лет был в браке с Матильдой. Их считали идеальной парой. Однако в 2018 году они развелись. Тогда бывшая жена певца стала развивать свой бизнес. Примечательно, что она часто ездит за границу и общается со светскими львицами. Но теперь стало известно, что ее бизнес прогорел. 38-летняя Матльда ликвидирует свои ООО, под которыми работали рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Питере, из-за которых она попала на 122,6 миллиона рублей. Закрывать их она стала еще в 2023 году, так как они перестали приносить прибыль и только били по кошельку.

Убыток только в 2023 году был на 45 млн рублей. С 15 августа 2024-го ООО находятся на стадии ликвидации, сообщает Mash. Отметим, что Матильда давно живет в США. Она стала фитнес-тренером и продает свои курсы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Напомним, что на днях стало известно, что Шнуров разводится с четвертой женой Ольгой, которая родила ему двоих детей. подробности размолвки неизвестны.