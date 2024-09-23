Помощница Шнурова, укравшая у жены певца 5,5 млн рублей, получила восемь лет условно

Известный музыкант Сергей Шнуров целый год судился со своей бывшей помощницей. Он обвинял ее в том, что она украла 5,5 миллионов рублей из его семейного бюджета. И теперь стало известно, что судебные тяжбы завершены. Суд назначил Анастасии Кулигиной восемь лет условно. Отмечается, что бывшая сотрудница артиста признала свою вину, пишет SPB.KP.RU. Также экс-помощницу Сергея Шнурова отпустили из-под домашнего ареста, где она находилась.

Более того, Анастасия попросила прощения у жены Сергея Шнурова , которая признана потерпевшей по этому делу. За Анастасиию во время судебного процесса переживала ее мама Валентина Кулигина.

«Теперь у Анастасии все хорошо. Моя дочь теперь свободна», — сказала мама Кулигиной.

Напомним, что в последнее время Сергей Шнуров редко выходит в свет. Он предпочитает свои отношения с четвертой женой не выносить на публику. Новая возлюбленная уже родила ему двоих детей.