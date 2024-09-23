Помощница Шнурова, укравшая у жены певца 5,5 млн рублей, получила восемь лет условно

Известный музыкант
Более того, Анастасия попросила прощения у жены
«Теперь у Анастасии все хорошо. Моя дочь теперь свободна», — сказала мама Кулигиной.
Напомним, что в последнее время
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Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press
Известный музыкант
Более того, Анастасия попросила прощения у жены
«Теперь у Анастасии все хорошо. Моя дочь теперь свободна», — сказала мама Кулигиной.
Напомним, что в последнее время
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
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