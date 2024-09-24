Переживающую смерть сына Ирину Понаровскую поддерживает Андрей Малахов

Ирина Понаровская недавно столкнулась с трагедией. Умер ее единственный сын Энтони Родд. Его нашла в ванной жена Анна. Никто не ожидал, что такое может случиться. 39-летний Энтони не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек. Друзья мужчины не верят, что у него могла произойти сердечная недостаточность.

Понаровская находилась в Санкт-Петербурге, но сразу вылетела в Москву, когда узнала о случившемся. 71-летняя артистка тяжело переживает потерю сына. Ее поддерживает концертный директор. Она уже находится с невесткой и внуками.

«Иру сейчас поддерживают самые близкие: рядом невестка и внуки. Из знаменитостей она на связи с Андреем Малаховым. Он давно с ней дружит. Ирине трудно очень. Она очень любила Энтони», — цитирует свой источник « МК ».

Организацией похорон занимается вдова Энтони. Обычно церемония прощания проходит на 3-й день после смерти человека, но родные решили, что похороны Родда пройдут на пятый день.

«Решили не делать все в спешке. Прощание и отпевание пройдут в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе», — сказал человек, близкий к семье Ирины.

Церемония будет закрытой. На нее родные позвали только самых близких, так как не любят устраивать шумиху.