Невестка Ирины Понаровской Анна Чайникова о похоронах сына певицы: «Прощание будет закрытым»

Ирина Понаровская переживает трагедию. Накануне умер ее единственный сын Энтони Родд. Он находился в ванной комнате. Его тело нашла супруга Анна Чайникова. Она призналась, что на его ноге была ссадина. Предположительно у него случился сердечный приступ. Однако друзья не верят в то, что у него мог случиться приступ, так как проблем со здоровьем у сына певицы не было. Отмечается, что у него даже не было вредных привычек, а пил он лишь по праздникам. Пока точная дата похорон неизвестна, но организацией церемонии погребения занимается его жена.

«Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей», – поделилась Анна, пишет KP.RU.

Знакомые Родда утверждают, что причиной смерти могли стать тромб или острая сердечная недостаточность. Отмечалось, что накануне перед случившимся он не жаловался ни на какие недомогания. У него осталось двое детей: десятилетний Эрик и шестилетняя Шарлотта. У Энтони были прекрасные отношения с женой.

Понаровская тепло общалась с сыном и часто навещала своих внуков. Она едет в Москву и пока не дает никаких комментариев.