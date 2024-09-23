Что стало известно о приемной дочке Понаровской после смерти сына певицы? Насте крупно повезло

О жизни приемной дочери Ирины Понаровской Анастасии Кормышевой сказано в публичном пространстве немало. Чаще всего люди с сочувствием реагируют на жизненную историю девочки, которая сейчас живет самостоятельной жизнью со своим сыном Федором. Страшно подумать, что пережила она после двух отказов приемной матери от нее и возвращений в детский дом, а также обвинений в краже. Но не стоит торопиться с выводами.

Духовная наставница Татьяна Кармолог считает, что для Настиной судьбы было лучше вырасти в детском доме, чем в семье Ирины Понаровской и ее мужа Вейланда Родда. К эксперту по законам кармы Teleprogramma.org обратилась после смерти сына певицы Энтони Родда. И Татьяна увидела, что художник не должен был умереть в сентябре этого года, а также то, что его жизнь полна загадок. Впрочем, как и жизнь его матери…

«Ирине Понаровской не повезло в личной жизни, а ее брак, скорее, творческий дуэт. Там много секретов было. Но, с другой стороны, это их жизнь, они имеют на это право. А Анастасии, наоборот, повезло, что она не выросла в этой семье. Ведь порой мы оказываемся в нужном месте и в нужное время», — сказала Татьяна Кармолог.

Она полагает, что в окружении звездных родственников судьба Анастасии могла сложиться не лучшим образом. Эксперт заметила, что точнее рассказать о жизненном пути приемной дочери Ирины Понаровской можно было бы, зная ее точную дату рождения.