Друзья сына Ирины Понаровской заявили, что у него не было проблем с сердцем

Ирина Понаровская переживает большую трагедию. Она не скрывает, что воспитала единственного сына Энтони Родда. 20 сентября его нашли мертвым в ванной. Его обнаружила жена Анна Чайникова и вызвала скорую. Врачи утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ. 71-летняя артистка пока не отвечает на звонки. Она едет в Москву из Санкт-Петербурга. Друзья семьи признаются, что у сына певицы были очень теплые отношения с супругой. Более того, они не верят, что у Энтони случился приступ в 39 лет. Отмечается, что у него не было никаких проблем со здоровьем.

«Никто не слышали о проблемах со здоровьем, тем более - с сердцем. Никаких проблем с сердцем не было. Чтобы не было сплетен — он человек непьющий, абсолютно нет вредных привычек. Летом и отдыхали, и работали. Страшно поверить в то, что случилось…» – цитирует свой источник KP.RU.

Сейчас родные Родда ждут, когда им озвучат результаты посмертной экспертизы. Ранее также от сердечного приступа умер муж Дианы Гурцкой во время перелета. У Понаровской есть внуки 10-летний Эрик, 6-летняя Шарлотта . Малыши остались без отца.