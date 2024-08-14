Довела до нервного срыва фотографа Playboy, одевала Шнура и открыла бизнес на его деньги: как живет сейчас подруга Ксении Собчак Матильда Шнурова

Однажды на одном из публичных мероприятий Ксения Собчак крикнула Сергею Шнурову: «Сергей, возвращайся к Матильде». Шнур, конечно, посоветовал ведущей не лезть не в свое дело. Переживания Ксении можно понять: она ратовала за счастье подруги. Да и сейчас, когда Матильда Шнурова уже перебралась в США, Собчак время от времени заступается за нее.

Ксения всегда дружила с харизматичными людьми, имеющими чувство стиля. А Матильда как раз относится к таким личностям. Неслучайно она «заарканила» самого Сергея Шнурова . Многие говорят, что именно при ней он обрел свой привычный лоск. Подробнее об их взаимоотношениях и о том, чем Матильда живет сейчас, — в материале Teleprogramma.org.

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Как Матильда встречалась с фотографом Playboy

Настоящее имя Матильды Шнуровой — Елена Мозговая. Имя Матильда придумал солист группы «7 Б» Иван Демьян, благодаря которому она вообще «зацепилась» в Москве, а потом и в Санкт-Петербурге. Именно Иван познакомил Мозговую с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым, а также с бывшим фотографом журнала Playboy Иваном Михеевым. С Михеевым у Матильды случился роман. Он брал ее с собой на разные мероприятия, знакомил с нужными людьми, снимал в качестве фотомодели.

Так продолжалось на протяжении нескольких лет, пока однажды в судьбу Матильды стремительно не ворвался Сергей Шнуров . Говорят, та самая искра пробежала между ними еще при первой встрече на одном из тусовочных мероприятий. Иван Михеев очень любил свою девушку. И когда он понял, что отношения уже не спасти, отреагировал весьма эмоционально.