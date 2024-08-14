Довела до нервного срыва фотографа Playboy, одевала Шнура и открыла бизнес на его деньги: как живет сейчас подруга Ксении Собчак Матильда Шнурова
Матильда Шнурова. Фото: Global Look Press
Как сложилась судьба стильной жены Сергея Шнурова.
Однажды на одном из публичных мероприятий Ксения Собчак крикнула Сергею Шнурову: «Сергей, возвращайся к Матильде». Шнур, конечно, посоветовал ведущей не лезть не в свое дело. Переживания Ксении можно понять: она ратовала за счастье подруги. Да и сейчас, когда Матильда Шнурова уже перебралась в США, Собчак время от времени заступается за нее.
Ксения всегда дружила с харизматичными людьми, имеющими чувство стиля. А Матильда как раз относится к таким личностям. Неслучайно она «заарканила» самого Сергея Шнурова. Многие говорят, что именно при ней он обрел свой привычный лоск. Подробнее об их взаимоотношениях и о том, чем Матильда живет сейчас, — в материале Teleprogramma.org.
Настоящее имя Матильды Шнуровой — Елена Мозговая. Имя Матильда придумал солист группы «7 Б» Иван Демьян, благодаря которому она вообще «зацепилась» в Москве, а потом и в Санкт-Петербурге. Именно Иван познакомил Мозговую с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым, а также с бывшим фотографом журнала Playboy Иваном Михеевым. С Михеевым у Матильды случился роман. Он брал ее с собой на разные мероприятия, знакомил с нужными людьми, снимал в качестве фотомодели.
Так продолжалось на протяжении нескольких лет, пока однажды в судьбу Матильды стремительно не ворвался Сергей Шнуров. Говорят, та самая искра пробежала между ними еще при первой встрече на одном из тусовочных мероприятий. Иван Михеев очень любил свою девушку. И когда он понял, что отношения уже не спасти, отреагировал весьма эмоционально.
«В каком-то клубе Дмитрий в порыве ревности к Шнуру швырнул о стену пепельницу. Она разбилась, осколок отлетел одной модели в лицо. Девушка пострадала. Дмитрий попал на деньги — должен был компенсировать операцию.
Вот так драматично развивались события. Дима любил ее, страдал, но Матильда — ее не удержишь», - рассказывал Иван Демьян в интервью «Комсомольской правде».
Во время первой встречи с будущей женой Шнуров признался, что она напоминает ему Царевну Лебедь с картины Михаила Врубеля. Вторая, которая произошла во время концерта группы «Ленинград», ознаменовалась прямым предложением Шнура: «Где ты живешь? Поехали к тебе». Матильда спросила: «Зачем?» — после чего певец сразу назвал свои истинные намерения, сопроводив их неформатным словом, обозначающим тот самый глагол…
После этого Матильда поняла, что тут не стоит ждать сантиментов и романтических свиданий под луной.
Свадьба состоялась 31 июля 2010 года. Им было интересно друг с другом. Оба увлекались живописью, религией, эзотерикой, много читали. Как признавалась Матильда Шнурова, музыкант абсолютно неприхотлив в еде и ест все, что дадут, но с кетчупом. Машину он не водит, Матильда возила его сама.
При своей новой жене Шнур стал выглядеть более стильно, она была своего рода его имиджмейкером. Говорят, что в период жизни с Матильдой Сергей стал меньше пить. Но и она многое получила от этого брака. Например, при материальной поддержке музыканта открыла в 2011 году первую петербургскую балетную школу для взрослых «Айседора» (при финансовой поддержке мужа). А через год снова же не без помощи звездного супруга распахнул свои двери ресторан «КоКоКо»
Всего же этот брак продлился восемь лет. Как рассказывал в интервью «Комсомольской правде» источник из близкого окружения музыканта, для Сергея Шнурова измены были обычным явлением. И вот однажды Матильда решила «отомстить». А вот неверности жены Шнур уже не простил. По словам вышеупомянутого источника, доброжелатели сообщили музыканту, что его супруга находится в отеле с любовником. Сергей Шнуров поехал туда и действительно застал жену в объятиях другого, кстати, общего знакомого пары.
К тому же, как говорил источник, Матильда очень темпераментна по своей натуре и слишком бурно выясняла отношения. Тогда как музыкант, напротив, хотел уюта и покоя. Мол, он и так растрачивал свои эмоции на сцене.
В августе 2018 года они развелись. Сергей Шнуров впоследствии женился. А вот Матильда не может похвастаться крупными победами.
Матильда и Антон Криворотов
В 2021 году она продала свой ресторан в Петербурге, а затем и квартиру в элитном старинном доме напротив Мариинского театра, где долгие годы жила вместе с Сергеем Шнуровым.
В феврале 2022 года в кулуарах заговорили о романе Матильды с экс-участником шоу «Холостяк» Антоном Криворотовым. Они познакомились на выставке современного искусства Art Basel Miami, а Новый год уже отмечали вдвоем в Лос-Анджелесе, где живет Криворотов.
Правда, эти отношения не продлились долго. В мае 2023 года пара распалась. А Криворотов показал в соцсетях снимок с другой девушкой.
Сейчас Матильда Шнурова занимается майндфул-велнес-блогингом. В переводе с английского языка «майндфулнес» означает «осознанность». Матильда на языке Шекспира, например, рассказывает, как правильно медитировать и очищать организм от шлаков.
Однажды, когда кто-то попробовал покритиковать Матильду, мол, занимается, неизвестно чем, на сторону подруги встала Ксения Собчак.
«А мне как раз нравится, что человек может принять новые обстоятельства и круто изменить свою судьбу — это то, чего в новых обстоятельствах многие сделать как раз не могут», — написала Ксения в соцсетях.
Но, похоже, Матильда относится к тому типу людей, которые могут адаптироваться к любым реалиям и сделать из лимона лимонад.