Бузова дважды намекнула на детей не просто так: в сентябре — семья, в 2025 году — ребенок

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова уже созрела для того, чтобы построить личную жизнь.

Ольга Бузова интригует общественность темой возможной беременности не просто так. Как рассказала Teleprogramma.pro духовная наставница Татьяна Кармолог, знаменитость действительно настроена на то, чтобы родить наследников и создать крепкую пару со своим возлюбленным.

Напомним, не так давно Ольга Бузова призналась журналистам, что состоит в отношениях и думает о детях. Позже подруга звезды Юлия Самедова вручила ей пинетки разных цветов — для мальчика и девочки.

«Ольга Бузова начала задумываться о рождении ребенка. Особенно это видно по месяцам — август и сентябрь, у нее в эти периоды стоят планы о рождении ребенка в будущем. В августе идут такие мысли, что дети приносят радость. В сентябре будет задумываться о крепкой семье, о том, что пришло время родить ребенка. Это ее осознанный выбор, она созрела к материнству. Но в этом году у нее очень много работы и незаконченных проектов. По индивидуальному астрологическому прогнозу Ольги — хорошая вероятность рождения ребенка и становления матерью выпадает на следующий год», — рассказала Татьяна Кармолог.

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