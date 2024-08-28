Бузова дважды намекнула на детей не просто так: в сентябре — семья, в 2025 году — ребенок

Ольга Бузова интригует общественность темой возможной беременности не просто так. Как рассказала Teleprogramma.pro духовная наставница Татьяна Кармолог, знаменитость действительно настроена на то, чтобы родить наследников и создать крепкую пару со своим возлюбленным.

Напомним, не так давно Ольга Бузова призналась журналистам, что состоит в отношениях и думает о детях. Позже подруга звезды Юлия Самедова вручила ей пинетки разных цветов — для мальчика и девочки.

« Ольга Бузова начала задумываться о рождении ребенка. Особенно это видно по месяцам — август и сентябрь, у нее в эти периоды стоят планы о рождении ребенка в будущем. В августе идут такие мысли, что дети приносят радость. В сентябре будет задумываться о крепкой семье, о том, что пришло время родить ребенка. Это ее осознанный выбор, она созрела к материнству. Но в этом году у нее очень много работы и незаконченных проектов. По индивидуальному астрологическому прогнозу Ольги — хорошая вероятность рождения ребенка и становления матерью выпадает на следующий год», — рассказала Татьяна Кармолог.