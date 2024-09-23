Психолог Ланг — о бывшем муже Алсу, отрицающем вину в разводе: «Поступает не по-мужски»

Алсу уже давно выступает на сцене, но в этом году она решила начать новый виток в карьере. Певица Алсу Абрамова развелась с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Однако без разборок не обошлось. Бывшим супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество.

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский сделал несколько громких заявлений. Он утверждал, что у артистки появилась новая любовь. Якобы Алсу Абрамова путешествует с новым мужчиной. Также юрист утверждал, что она хочет отсудить у бывшего мужа деньги за проданную несколько лет назад недвижимость.

Накануне Алсу Абрамова опровергла все слова Александра Добровинского и пригрозила его засудить. Также она назвала Яна Абрамова нарциссом и отметила, что такие люди всех заставляют верить, что человек сошел с ума. Ситуацию для Teleprogramma.org прокомментировал психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Сергей Ланг .

«Здесь основная проблема, что он поступает не по-мужски, потому что если мужчина уважает женщину, неважно, кто виноват, он в любом случае будет пытаться сделать все, чтобы сохранить свою какую-то чистоту, мужскую позицию. Плюс у них есть дети, и важно сохранить нормальные человеческие отношения, потому что развод не лишает их статуса родителей. Очевидно, что Ян Абрамов и Алсу не работают с психологами, которые помогли бы им сделать развод цивилизованным. И в этой ситуации очень важно понимать, что подобные разборки ухудшают ситуацию, ухудшают сам процесс развода, а бывшие супруги вовлекают друг друга в скандалы, в обвинения. Так часто происходит, когда есть какие-то недосказанные обиды, психологические травмы, которыми они не занимались и не прорабатывали их. Поэтому здесь можно сказать, что у Яна Абрамова поведение не нарцисса, а человека, который не признает себя виновным в этом и пытается переложить на жену всю ответственность. Хотя в разводе всегда виноваты оба», — высказался психолог.