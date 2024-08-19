«Удовлетворяла все капризы», родила семерых детей и занималась семейным бюджетом: почему на самом деле Татьяна Бакальчук решила уйти от мужа

Вдаваться в детали хозяйка «Вайлдберриз» не стала. Но дала понять, что ее муж — это сложный человек с тяжелым характером. И выстраивать свой мир и мир своих детей вокруг него она больше не собирается. Этих слов оказалось достаточно, чтобы найти масштабную поддержку в Сети.

user-xd6hk8yr2s: «Вот прям один в один мои причины развода, в двух словах не объяснишь, но жить больше невозможно». annanenasheva7652: «Она же сказала, непотребно выражался, оскорблял, унижал». user-qg9cw8lf9p: «Мой муж тоже после развода стал прекрасным воскресным папой». Amelia_Basargina: «Обожаю эту позицию мужиков. «У нас все было хорошо 20 лет, а потом она резко встала, сказала: мне тут плохо — ушла. Я не понимаю почему!» Обычно так говорят люди в глухом танке, до которых устают пытаться достучаться и просто собирают вещи и уходят. Но их стенания о непричастности и неосведомленности — великолепны». Anna_k_photo: «Мне кажется, это первое нормальное искренние интервью Татьяны, спасибо! Я смотрела интервью «мужа», тут думаю, всем все понятно. Татьяне счастья во всем, очень приятная женщина!»

Муж Бакальчук рассказал, что пошло не так в его браке

А вот интервью Владислава Бакальчук для «НеФорбсов» вызвало в Сети совсем другие эмоции. Зрителем показалось, что мужчина часто противоречил сам себе , и точно не показалось, что каждое слово из него интервьюеру приходилось вытаскивать клещами. Расположить к себе публику своими откровениями Владиславу не удалось.