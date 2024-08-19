«Удовлетворяла все капризы», родила семерых детей и занималась семейным бюджетом: почему на самом деле Татьяна Бакальчук решила уйти от мужа

С того момента, как общественность узнала о том, что Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся, попутно не поделив мирно свою бизнес-империю «Вайлдберриз», интерес к этой истории только растет. Поэтому без пяти минут бывшие супруги, как талантливые предприниматели, не стали упускать возможность
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За считанные дни богатые, но непубличные ранее люди, выдали в информационное пространство столько личных признаний, сколько народ не слышал за все время существование «Ягодок». В интервью Татьяна и Владислав по отдельности рассказывали свою правду о сложившейся ситуации и очаровывали зрителей личной харизмой. Кому из них удалось расширить свою фанбазу, а кому — нажить хейтеров, разведала Teleprogramma.org.
Почему Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся?
Пока Владислав лаконично уверял, что его супруга одурманена чарами новых бизнес-партнеров и не ведает, что творит, Татьяна выдала более расширенное объяснение своим поступкам. Она раскрыла в интервью Светлане Бондарчук, что решение развестись не пришло к ней одномоментно. У него была достаточно
Татьяна Бакальчук дала большое интервью Светлане Бондарчук. Фото: Global Look Press
Вдаваться в детали хозяйка «Вайлдберриз» не стала. Но дала понять, что ее муж — это сложный человек с тяжелым характером. И выстраивать свой мир и мир своих детей вокруг него она больше не собирается. Этих слов оказалось достаточно, чтобы найти масштабную поддержку в Сети.
user-xd6hk8yr2s: «Вот прям один в один мои причины развода, в двух словах не объяснишь, но жить больше невозможно».
annanenasheva7652: «Она же сказала, непотребно выражался, оскорблял, унижал».
user-qg9cw8lf9p: «Мой муж тоже после развода стал прекрасным воскресным папой».
Amelia_Basargina: «Обожаю эту позицию мужиков. «У нас все было хорошо 20 лет, а потом она резко встала, сказала: мне тут плохо — ушла. Я не понимаю почему!» Обычно так говорят люди в глухом танке, до которых устают пытаться достучаться и просто собирают вещи и уходят. Но их стенания о непричастности и неосведомленности — великолепны».
Anna_k_photo: «Мне кажется, это первое нормальное искренние интервью Татьяны, спасибо! Я смотрела интервью «мужа», тут думаю, всем все понятно. Татьяне счастья во всем, очень приятная женщина!»
Муж Бакальчук рассказал, что пошло не так в его браке
А вот интервью Владислава Бакальчук для «НеФорбсов» вызвало в Сети совсем другие эмоции. Зрителем показалось, что мужчина часто
valamail: «Интервью Татьяны — дети, работа, семья. Интервью мужа — бэ-мэ, у меня увели жену. Надеюсь, теперь героиня обретет и женское счастье!»
yanatum5265: «Ничего в этой ситуации не понимаю, но после интервью с мужем Татьяны у меня только один вопрос: как от него можно было родить столько детей и столько лет прожить вместе? Это же муляж мужика».
TimurSin: «Я вообще удивлен, что Таня не выкинула кое-кого кое-куда, прямо по-мужски поступила».
AlekNone: «Пока смотрел, одурманился два раза».
user-mb4ju5fg4t: «На 20-й минуте поняла, что человек вообще не в курсе дел ни семьи, ни бизнеса».
karinapetrovna: «20 лет она была восточной женой, не пикала, молчала, терпела, рожала, тянула на себе быт и бизнес — и вдруг... Владислав, правильно говорит: «У меня 20 лет все было хорошо, резинками не обременял себя, ездил на велике с утра до вечера, мог от нервного напряжения выплеснуть на жену негатив и тепла, доброго слова, комплимента жене не скажу, я ведь такой особенный необычный. Вдруг ее одурманили, и моя сказка кончилась».
Sveta2670: «Ну у них 7 детей, учитывая что 21 год они вместе, не сложно догадаться, что каждые 3 года она была в положении. Видимо это его план, чтоб она никуда от него не убежала».
Dmitrii_Diver: «Я, конечно, не бизнесмен, но даже мне очевидно, что ничего он там не решал, не знал и не делал».
shubinaaa: «Татьяна удовлетворяла все мои капризы и днем и ночью», — говорит он. Такая покладистая жена была, деньги домой носила. «Мы детьми особо не занимались. Няни где-то три». Непонятно тогда, чем вообще по всему этому раскладу занимался Владислав... «Семейным тратами больше Татьяна занималась»... Татьяна — мое почтение! Просто даже родить 7 детей — это героизм!»
MrRomus-cn8dl: «Мужчине удобно скрываться за статусом женатого человека. Когда жена всем рулит, это удобно и быстро привыкаешь».
Marina-ku1kd: «Он сказал, что на великах каждый год по 15 тысяч км наматывал. Могу представить, сколько это месяцев».
Tosya-Tosya: «Теперь понятно, почему Татьяна скрывала от нас этот бриллиантик».
Владислав Бакальчук поделился своим горем с публикой. Фото: соцсети Владислава Бакальчук
Двойные стандарты в жизни Бакальчук
Очень сильно пользователи Сети возмущены тем, что Владислав решил подключить к своей
LuRi74-Oz: «Меня поражают две вещи относительно медиа-шумихи вокруг развода четы Бакальчук: 1. Почему Иосиф Пригожин в свое время не хотел вернуть Валерию в семью к мужу-абьюзеру? Кстати, что сама Валерия думает на этот счет? Двойные стандарты? 2. Почему Тимати не кричал на весь рунет: «Верните Решетову в семью! Верните Яна Абрамова в семью, так как Решетова разрушает чужой брак!»
user-bs9mc1gk2r: «Шел 2024 год: муж просит вернуть жену в семью. Жаль, конечно, что женщинам дали права, теперь их нельзя просто так забрать обратно».
ИванПетров-м3х: «Будем и дальше каждый день следить за этим интересным сериалом «Санта-Вайлдберриз».
Татьяна Бакальчук призналась, что для развода у нее были серьезные основания. Фото: Global Look Press
Владислав Бакальчук получил поддержку в Сети
Тем не менее не все поддержали жену и не все
user-uh9uz8nf6z: «Какая продуманная женщина. Легенда приправленная правдой. Хорошо работает на аудиторию. Оказывается, ей очень нужна положительная история и репутация женщины, живущей с абьюзером».
dmitry1438: «Женщина с тремя нянями вызывает у вас почтение, а мужик, который развил компанию до космических масштабов, никто?»
zstella: «Так и про нее все понятно: вместо того чтобы сказать мужу о том, что ей от него не хватает, пыталась его усовершенствовать».
saaab69: «Женщины делают только то, что хотят. Что она терпела-то? Дождалась, пока дети подрастут, и в бизнесе понять, как без мужа потом этим рулить. Стандартная бабская схема. А он в шоке от подлости и предательства до сих пор. У меня друг в такой же ситуации был — полгода в себя приходил. Тетки всегда исподтишка отжимают имущество».
У Татьяны и Владислава семеро детей. Фото: Global Look Press
С кем сейчас встречается Татьяна Бакальчук?
16 октября 2024 года Бакальчук исполнится 49 лет. В контексте происходящих событий ее подозревают в романтической связи с новым бизнес-партнером — Робертом Мирзояном. Сама Татьяна очень прямолинейно ответила на эти слухи в интервью.
«Пока я ни с кем не встречаюсь. Официально заявляю: я ни с кем ни в каких отношениях не состою. Если вдруг интересно, сплю я с кем-то или нет. Нет, не сплю», — отрезала она.
Тем не менее интернет-пользователи все же подметили кое-какие изменения в бизнесвумен. Татьяне было бы приятно услышать их мнение.
olgadavidova3922: «Как горят глаза у Татьяны, когда речь заходит о делах компании! Как она поступает — ее дело. Она не пропадет, хваткая, энергичная, молодец».
user-hm1bj1nl1f: «Гордость нашей страны. Без сделанных губищ, ресниц, груди. Счастливая, самодостаточная, психологически здоровая женщина».
veramlyukhi4224: «Знаете, если женщина похорошела, это значит, что ей стало кайфово».
rimma1365: «Богатейшая женщина без наращенных ногтей, без дорогих побрякушек и остального — интересный формат».
Normandia28: «Кто понял жизнь, тому не надо надувать себе губы и груди. Татьяна зарабатывает мозгами».
user-hz5ii6gk6q: «Новый виток жизни у Татьяны! Хорошей дороги, она уже цветет! Девочки, цените себя!»
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