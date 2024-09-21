Директор Понаровской Тувина рассказала, почему певица молчит после смерти сына: «Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием»

Накануне Ирина Понаровская узнала, что случилась трагедия. Ее 39-летний сын Энтони Родд был найден мертвым в ванной. Его обнаружила жена Анна, которая увидела его в пустой ванне уже без дыхания. Врачи приехали и констатировали смерть. Пока точная причина смерти наследника артистки неизвестно, но предварительно – могла произойти сердечная недостаточность. Друзья Энтони не верят в случившееся. Они отмечают, что он вел здоровый образ жизни и не имел вредных привычек.

Пока сама Понаровская не выходила на связь. Отмечалось, что она едет в Москву. А жена Родда сообщила, что похороны будут закрытыми . По ее словам, прийти на них смогут только близкие и друзья.

Директор певицы Лера Тувина рассказала, что происходит. Сейчас она находится с Понаровской.

«Случилось большое несчастье. Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием. Не обрывать телефоны и не придумывать что-то мистическое. Это жизнь, и все этим сказано. Призываю беречь друг друга, особенно близких», – сказала Лера, пишет « МК» .

Напомним, что у Энтони остались дети: десятилетний Эрик и шестилетняя Шарлотта. Обычно артистка часто приезжает и нянчиться со своими внуками.