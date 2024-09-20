Телеведущий Березин — о смерти сына Понаровской: «Переживать такую страшную беду она будет по-особенному»

«Переживать такую страшную беду Ирина Понаровская будет как-то по-особенному. Она человек сильный, но еще и очень талантливый, глубокий, это мой кумир. Что я могу ей сказать? Ира, все слова, которые можно сейчас произнести, даже те, которые выражают наши чувства, мое чувство, они вообще ничего не значат по сравнению с тем, что она сейчас переживает, как она это ощущает. Это очевидно. Пусть Бог, пусть ангел-хранитель будут рядом и поддерживают ее. Если как-то можно вот эту горечь, вот эту страшную горечь разделить. Если я могу взять частичку ее печали на себя, то я готов. Я так страдаю, прямо вот реально, наверное, как и она. Господи, правда, дай ей сил, чтобы справиться, чтобы удержать себя на том уровне, к которому она привыкла. Уровень жизни, уровень профессии», — сказал Владимир Березин в беседе с Teleprogramma.org.