Телеведущий Березин — о смерти сына Понаровской: «Переживать такую страшную беду она будет по-особенному»

В эту пятницу стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской — Энтони Родда. Он скоропостижно скончался в возрасте 39 лет.

Телеведущий Владимир Березин в беседе с Teleprogramma.org выразил свое сочувствие Ирине Понаровской и дал понять, что чувствует ее боль как свою.

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