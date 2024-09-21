Алла Пугачева приедет в Россию, чтобы продать свой дом стоимостью 125 млн рублей

Алла Пугачева уже несколько лет живет за границей. Она иногда видится с друзьями. В Москву певица приезжает только по большой необходимости. Недавно ходили слухи, что она хочет вернуться на родину. Якобы певица собиралась решать личные вопросы и организовать концерт. Но потом она опровергла эту новость. А теперь снова появились основания думать, что звезда прилетит домой.

Уже два года ее внук Никита Пресняков пытается продать бывшую дачу своей бабушки в Истре. Дом с роскошным, но устаревшим интерьером, долго стоял просто так. В итоге Никита сначала снизил цену, а потом стал сдавать дачу.

При этом 21 сентября стало известно, что нашелся покупатель, но на другой дом артистки в Солнечногорске. За этот особняк готовы отдать 125 миллионов рублей. Но отмечается, что еще идут торги. Новый хозяин дома возможно получит скидку. По данным Телеграм-канала Mash, Пугачева может приехать в Москву, чтобы подписать документы и совершить сделку. Если покупатель не передумает, то это может произойти уже совсем скоро.