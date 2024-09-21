Лариса Долина ответила хейтерам, критикующим ее короткие наряды: «Если не нравится, то не смотрите»

Лариса Долина недавно пережила сильный стресс из-за мошенников, которые вынудили ее продать квартиру и отдать десятки миллионов рублей. При этом она продолжает выступать и не собирается отчаиваться. Каждый выход в свет певицы привлекает внимание общественности.

В 69 лет она не боится выглядеть ярко, носить модные наряды и порой предстает в достаточно коротких платьях. Не раз артистку критиковали за ее образы не по возрасту. Но после того, как она похудела на 21 килограмм, своей фигуры звезда не стесняется и не собирается ее прятать, о чем открыто говорит. Она заступилась за себя и коллег, пишет KP.RU.

«Мне кажется, сейчас так ругать артистов – это неправильный подход. Потому что время другое, песни другие, артисты другие. Почему бы красивой женщине не выйти в шортах или в купальнике? Мадонна, например, выглядит хорошо. Почему не показать? Если не нравится, то не смотрите, смотрите других артистов. Выключите телевизор, посмотрите другую программу, почитайте сказку внукам и детям», – пояснила Долина.

Но она добавила, что для всего есть свое место и время. Певица считает, что Ольга Бузова выбрала неподходящий образ летом, когда выступила в Уфе в День защиты детей. По словам артистки, Ольге стоило надеть хотя бы юбку. Также Лариса Александровна не переживает, что ее из-за характера называют взрывной.