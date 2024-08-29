Влад Череватый рассказал о сложных взаимоотношениях с Олегом Шепсом в новом сезоне «Экстрасенсы. Реванш»

Влад Череватый знаком зрителям, так как он участвовал в нескольких телевизионных проектах. Не так давно он появился в шоу «ЭКСТРА Такси». По его словам, на Площади трех вокзалов он искал необычных людей, которые становились пассажирами. Влад не стал скрывать, что помочь всем не смог. Однако шоу начиналось, как только человек садился в машину и видел много камер. Он признался, что некоторые даже пытались скорее найти выход из автомобиля.

Не только об этом Череватый рассказал, придя в студию передачи «Утро.ТНТ». Он стал участником нового сезона «Экстрасенсы. Реванш». Ранее он одержал победу в подобном проекте, но разделил ее с Олегом Шепсом . Теперь маг-чернокнижник утверждает, что просто тогда психанул. Однако он намерен снова выиграть и на этот раз уже ни с кем не делить первое место. Влад признался, что показал себя с другой стороны на этот раз. Он стал судить экстрасенсов. Новый опыт ему понравился.

«Конечно, там есть мой побратим, так сказать, Олег Шепс , которого почему-то туда рядом со мной посадили. Это было непонятно, зачем он рядом нужен, но тем не менее из-за этого мы вместе оказались в кресле жюри. Постоянные у нас споры, недопонимания и противоречия», – поделился Влад.

Отметим, что зрители смогут увидеть «Экстрасенсы. Реванш» уже в сентябре. Там будет еще больше разных мистических историй. А вот «Утро.ТНТ» выходит каждый день по будням с 6:00 до 8:00. В студию приходят гости и делятся яркими историями.