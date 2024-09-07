Олег Шепс — об участии в проекте «Реванш»: «Это будет то еще зрелище!»

В эту субботу, 7 сентября, в 18:30 на ТНТ стартует второй сезон нашумевшего шоу «Реванш». В нем сразятся за звание лучшего участники прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов», которые не смогли взять первое место в своих сезонах. Уже заявлены имена участников. Свои силы попробуют Александр Кинжинов, Евгения Шулик, Ангелина Изосимова, Никита Турчин и Александр Саков.

Выбирать лучших будут Вера Сотникова , Илья Ларионов, Влад Череватый и Олег Шепс . Teleprogramma.org Олег Шепс дал эксклюзивное интервью о том, что ожидает зрителей во втором сезоне проекта «Реванш».

— Почему вы решили принять участие в шоу «Реванш» в качестве члена жюри?

— «Битва экстрасенсов», «Битва сильнейших» и «Реванш» — это главные мистические телепроекты нашей, и не только нашей страны! На моем пути из этого списка не хватало только «Реванша», и я очень рад, что мне посчастливилось стать частью этого телепроекта. Да еще и в каком статусе! Истинное удовольствие.

— Какие сюрпризы ожидают зрителей во вором сезоне проекта?

— Множество! На съемках кипели настоящие страсти. Иначе и быть не могло, ведь, как и всегда, каждое испытание экстрасенсов связано с историей реальных живых людей, которые нуждаются в помощи или хотят поделиться своей историей. Все это, приправленное эффектом соревнования, немного юмора, немного, скандалов — поверьте, зрителю точно будет на что посмотреть.

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— Съемки были напряженными, сложными?

— Мне не первый раз удается участвовать в съемках телевизионных проектов . Все, что касается меня и моей работы, — мне всегда ясно и понятно. Пришел — делаешь, что умеешь. Для меня это не всегда легко, но выполнимо. Но вы не представляете себе, какое количество людей работает над созданием ваших любимых программ за кадром! Это сотни невероятных самоотверженных профессионалов, которые вместе со зрителями в зале и экстрасенсами на площадке не покидали место съемок много дней подряд до глубокой ночи! Это операторы, администраторы, редакторы, визажисты, специалисты по свету, звуку и многие другие люди. Пользуясь случаем, я еще раз хочу сказать каждому из них спасибо! Вклад каждого из вас очень важен.

— Что больше всего запомнилось или поразило?

— Поверьте, я бы столько хотел рассказать вам, но это испортит впечатление и интригу от предстоящего просмотра. Истории реальных людей, интрига голосований, взаимоотношения между нами всеми на площадке — это будет то еще зрелище! На вашем месте я бы ни за что это не пропустил!

Стоит отметить, что не обошлось и без скандалов. Олег Шепс и Влад Череватый возмутились поведением одного из участников, имя которого пока не назвали.