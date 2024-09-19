Александр Шепс — после запуска сериала «Лиса»: «Я сам принимал участие в расследованиях и даже находил пропавшего»
Александр Шепс. Фото: предоставлено героем публикации
Победитель «Битвы экстрасенсов» уверен, что сюжет новой многосерийной картины не так уж далек от истины.
Телезрители уже успели оценить таинственность и закрученность сюжета нового сериала «Лиса», который стартовал в понедельник, 16 сентября, на ТВ-3.
По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это — каждый день сталкиваться с обманом.
Сложно ли работать в правоохранительных органах, обладая необычным даром? Реальна ли эта история или все же в ней есть хорошая порция вымысла? Существует ли ментальное зрение и можно ли это считать даром? Мы решили адресовать эти вопросы тому, кто сам ежедневно удивляет всех своими необычными способностями, победителю 14-й «Битвы экстрасенсов» медиуму Александру Шепсу.
Экстрасенс уверен, что ментальное зрение действительно существует. Более того, ни один медиум без него не обходится.
«Подобное с вами может быть от самого рождения, а может стать следствием какой-то шоковой ситуации. Развивается путем медитаций и визуализаций! Я думаю, что ментальное зрение несомненно есть у каждого, просто кто-то это принимает, а у кого-то еще не время», — прокомментировал популярный медиум специально для Teleprogramma.org.
Олеся Фаттахова. Фото: ТВ-3
Александр высказался и насчет реальности этой истории, а также трудностей, которые вызывают в жизни необычные способности.
«В нашем мире любая история имеет место быть, в этом убежден не понаслышке! А что касается трудностей в жизни в связи с даром — это зависит от условий воздействия на свои способности! Если настраивать себя на страх от того, что может случится, то они будут только следствием ваших опасений! А если улавливать смысл своих действий и правильно их применять — никаких проблем не будет (ну, или почти никаких)», — раскрыл секреты ремесла Александр.
Сам медиум признался, что неоднократно принимал участие в расследованиях.
«Расследования всегда интересные и даже порой невероятные! Мне удавалось даже найти пропавшего, хотя сам я себя при этом не считаю сильным поисковиком. Такая практика тоже полезна, так как происходит в жестокой реальности», — высказался экстрасенс.
Напомним, сериал «Лиса» показывают на ТВ-3 по будням в 17:00.