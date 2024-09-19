Александр Шепс — после запуска сериала «Лиса»: «Я сам принимал участие в расследованиях и даже находил пропавшего»

Телезрители уже успели оценить таинственность и закрученность сюжета нового сериала «Лиса», который стартовал в понедельник, 16 сентября, на ТВ-3.

По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это — каждый день сталкиваться с обманом.

Сложно ли работать в правоохранительных органах, обладая необычным даром? Реальна ли эта история или все же в ней есть хорошая порция вымысла? Существует ли ментальное зрение и можно ли это считать даром? Мы решили адресовать эти вопросы тому, кто сам ежедневно удивляет всех своими необычными способностями, победителю 14-й «Битвы экстрасенсов» медиуму Александру Шепсу .

Экстрасенс уверен, что ментальное зрение действительно существует. Более того, ни один медиум без него не обходится.