Внук Пугачевой впервые выразил свою позицию: бабушка просто проглотит?
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Никита Пресняков все-таки вернулся в Россию.
Никита Пресняков после начала известных событий уехал в Америку без объявления причин россиянам, хотя человек он все-таки публичный — сын известных родителей, Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внук знаменитых бабушек и дедушки, Аллы Пугачевой, Елены Пресняковой и Владимира Преснякова – старшего. И, понятное дело, публика от него ждала некоторых объяснений. Но музыкант решил промолчать.
Теперь, по прошествии лет, Никита Пресняков решил изменить свою позицию и примкнуть к родственникам, которые остались работать в родном отечестве, для своих людей, Пресняковым.
«Он вернулся в Москву и сначала поехал отдыхать со своим отцом Владимиром Пресняковым, а теперь вроде бы его бабушка Елена Преснякова взяла работать к себе в «Самоцветы», — сообщил Teleprogramma.org экс-музыкальный директор коллектива «Тату» Леонид Дзюник.
По словам продюсера, Никита выбрал правильную линию, поскольку никто из Пресняковых не запятнал свое имя, все артисты остались верны своим поклонникам.
Пока Алла Пугачева никак не высказалась по поводу возвращения своего старшего внука в Россию. Соотечественники же ждут ее визита на родину. По предварительным данным, она может появиться в столице в ближайшие 2–3 месяца.