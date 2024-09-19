Внук Пугачевой впервые выразил свою позицию: бабушка просто проглотит?

Никита Пресняков после начала известных событий уехал в Америку без объявления причин россиянам, хотя человек он все-таки публичный — сын известных родителей, Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова , внук знаменитых бабушек и дедушки, Аллы Пугачевой , Елены Пресняковой и Владимира Преснякова – старшего. И, понятное дело, публика от него ждала некоторых объяснений. Но музыкант решил промолчать.

Теперь, по прошествии лет, Никита Пресняков решил изменить свою позицию и примкнуть к родственникам, которые остались работать в родном отечестве, для своих людей, Пресняковым.

«Он вернулся в Москву и сначала поехал отдыхать со своим отцом Владимиром Пресняковым , а теперь вроде бы его бабушка Елена Преснякова взяла работать к себе в «Самоцветы», — сообщил Teleprogramma.org экс-музыкальный директор коллектива «Тату» Леонид Дзюник.

По словам продюсера, Никита выбрал правильную линию , поскольку никто из Пресняковых не запятнал свое имя, все артисты остались верны своим поклонникам.

Также известно, что в Москву вернулась и жена Никиты Преснякова , Алена Краснова . А слухи о ее расставании с музыкантом оказались недостоверными .

Пока Алла Пугачева никак не высказалась по поводу возвращения своего старшего внука в Россию. Соотечественники же ждут ее визита на родину. По предварительным данным, она может появиться в столице в ближайшие 2–3 месяца.