Анна Седокова раскрыла, почему решила развестись с мужем-баскетболистом, с которым прожила четыре года

На этот раз Седокова стала героиней шоу «Кстати». Она раскрыла подробности того, что у нее случилось с Янисом. Артистка не стала исключать, что в будущем сойдется с бывшим мужем.
«Я честно скажу, что еще не развелась, но мы приняли такое решение. И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот этот брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — поделилась звезда.
Она также добавила, что эти отношения стали приносить больше боли, чем радости. Певица осознала, что лучше все закончить. После этого она решилась на преображение. К слову, артистка рассказала, что никогда не слала никому интимные фото. Она рада, что и ей не присылают ничего подобного в соцсетях.
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