Анна Седокова раскрыла, почему решила развестись с мужем-баскетболистом, с которым прожила четыре года

Анна Седокова недавно рассказала, что рассталась с Янисом Тиммой . Она не скрывает, что прожила с ним четыре года в браке. Певица в очередной раз поехала к нему в США. Сначала казалось, что они смогли помириться, но уже спустя несколько дней баскетболист объявил о разводе. Артистка вскоре подтвердила эту информацию. Она предстала на публике, показав новое лицо. Анна решила сделать пластику. А также она впервые за долгое время поменяла имидж. Певица подстриглась и покрасилась в рыжий цвет. Она уверена, что у нее началась новая глава в жизни.

На этот раз Седокова стала героиней шоу «Кстати». Она раскрыла подробности того, что у нее случилось с Янисом. Артистка не стала исключать, что в будущем сойдется с бывшим мужем.

«Я честно скажу, что еще не развелась, но мы приняли такое решение. И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот этот брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — поделилась звезда.

Она также добавила, что эти отношения стали приносить больше боли, чем радости. Певица осознала, что лучше все закончить. После этого она решилась на преображение. К слову, артистка рассказала, что никогда не слала никому интимные фото. Она рада, что и ей не присылают ничего подобного в соцсетях.