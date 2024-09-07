Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой: «Вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние»

Певица Анна Седокова не скрывает, что за ее плечами несколько разводов. У нее есть дочки: Алина — от Валентина Белькевича и Моника —от Максима Чернявского. Также у артистки растет сын Гаспар. Мальчик родился от бизнесмена, имя которого Анна Седокова скрывает. А в 2019 году у нее начались отношения с баскетболистом Янисом Тиммой . В 2020 году они сыграли свадьбу. Пара много времени проводила в США. Но в последнее время у них начались проблемы в отношениях. Несколько раз Анна Седокова и Янис Тимма находились на грани расставания.

Недавно Анна Седокова приехала к мужу в Лос-Анджелес. Казалось, что они помирились. Но потом Янис Тимма обвинил певицу в меркантильности и попросил позаботиться о его собаке. А на днях Анна Седокова вышла в свет, она была неузнаваема. Поклонники заподозрили, чтопевица сделала пластику.