Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой: «Вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние»
Анна Седокова. Фото: Global Look Press
Анна Седокова не смогла сохранить отношения с молодым баскетболистом.
Певица Анна Седокова не скрывает, что за ее плечами несколько разводов. У нее есть дочки: Алина — от Валентина Белькевича и Моника —от Максима Чернявского. Также у артистки растет сын Гаспар. Мальчик родился от бизнесмена, имя которого Анна Седокова скрывает. А в 2019 году у нее начались отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. В 2020 году они сыграли свадьбу. Пара много времени проводила в США. Но в последнее время у них начались проблемы в отношениях. Несколько раз Анна Седокова и Янис Тимма находились на грани расставания.
Недавно Анна Седокова приехала к мужу в Лос-Анджелес. Казалось, что они помирились. Но потом Янис Тимма обвинил певицу в меркантильности и попросил позаботиться о его собаке. А на днях Анна Седокова вышла в свет, она была неузнаваема. Поклонники заподозрили, чтопевица сделала пластику.
«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да они есть», — написала Анна Седокова в соцсети.
Поклонники поддержали артистку. Но многим не понравилось то, как она стала выглядеть. Ее раскритиковали из-за пластики и заявили, что певица потеряла свою индивидуальность. Другие отметили, что она стала копией Анны Хилькевич.