Ирина Болгар заявила о желании ее детей от Павла Дурова познакомиться с дедушкой
Ирина Болгар. Фото: соцсети Ирины Болгар
Бывшая возлюбленная Павла Дурова посетовала, что ее дети ни разу не видели дедушку, но имеют на это право.
Павел Дуров раньше скрывал свою личную жизнь. Лишь иногда появлялись слухи о его романах. Но в этом году бывшая жительница Санкт-Петербурга Ирина Болгар не только рассказала об их отношениях, но и подтвердила, что родила от него троих детей. Сейчас она живет в Швейцарии. Несколько раз она делала громкие заявления о том, что Дуров перестал выполнять обещания и обеспечивать детей. Более того, Ирина подала в суд на бывшего возлюбленного, так как утверждает, что он жестоко обращался с младшим сыном. Теперь она раскрыла некоторые подробности отношений с родителями основателя Telegram.
«Наших детей так и не познакомили с дедушкой, отцом Павла Дурова», – заявила Болгар.
«Наши дети будут рады наконец-то встретиться лично или хотя бы пообщаться по видеосвязи. Дети заслуживают того, чтобы знать своего дедушку. Они также будут рады связаться со своими братом и сестрой, старшими детьми Павла Дурова», – добавила она.
По словам экс-избранницы Дурова, ранее у нее были хорошие отношения с мамой бизнесмена Альбиной Александровной. Однако после того, как у Ирины случился конфликт с Павлом, его мама резко оборвала общение даже со своими внуками.