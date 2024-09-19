Ирина Болгар заявила о желании ее детей от Павла Дурова познакомиться с дедушкой

Павел Дуров раньше скрывал свою личную жизнь. Лишь иногда появлялись слухи о его романах. Но в этом году бывшая жительница Санкт-Петербурга Ирина Болгар не только рассказала об их отношениях, но и подтвердила, что родила от него троих детей. Сейчас она живет в Швейцарии. Несколько раз она делала громкие заявления о том, что Дуров перестал выполнять обещания и обеспечивать детей. Более того, Ирина подала в суд на бывшего возлюбленного, так как утверждает, что он жестоко обращался с младшим сыном. Теперь она раскрыла некоторые подробности отношений с родителями основателя Telegram.

«Наших детей так и не познакомили с дедушкой, отцом Павла Дурова» , – заявила Болгар. «Наши дети будут рады наконец-то встретиться лично или хотя бы пообщаться по видеосвязи. Дети заслуживают того, чтобы знать своего дедушку. Они также будут рады связаться со своими братом и сестрой, старшими детьми Павла Дурова» , – добавила она.

По словам экс-избранницы Дурова, ранее у нее были хорошие отношения с мамой бизнесмена Альбиной Александровной. Однако после того, как у Ирины случился конфликт с Павлом, его мама резко оборвала общение даже со своими внуками.