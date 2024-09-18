Юлия Проскурякова заявила, что младшая дочь Игоря Николаева рвется в обычную школу больше, чем в музыкальную

Игорь Николаев уже давно состоит в браке с Юлией Проскуряковой. Они растят дочку Веронику , которой в октябре исполнится девять лет. Пара часто с ней путешествует. Однако от публичных мероприятий они пока ограждают наследницу. Лишь несколько раз она выходила на сцену и выступала с родителями.

Недавно она отправилась в школу. Накануне Проскурякова появилась на премьере комедии «Маме снова 17». Там она ответила на несколько вопросов, в том числе и о своих родных, пишет KP.RU.

По ее словам, дочку она учит считать в уме, так как это всегда пригодится. При этом певица не стала утаивать, что Николаев не делает уроки с Вероникой, так как у него не хватает на это терпения.

«Ей все нравится. Она и рисует красиво, и хорошо поет, и играет на пианино», — отметила Юлия. «Помимо школы при консерватории, мы учимся еще в обычной образовательной. Пока справляемся, год только начался. На самом деле, в общеобразовательную она ходит с большим рвением, чем в музыкальную. Но мы держим руку на пульсе», — поделилась артистка.

Напомним, что у Николаева также есть дочка Юлия от первого брака, которая живёт в США. Ей уже 45 лет, она давно стала врачом и завела свою семью, но с отцом поддерживает теплые отношения.