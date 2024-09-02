Певица Юлия Проскурякова опубликовала редкое фото с 86-летней свекровью

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила покрасоваться со своей свекровью.

Юлия Проскурякова много лет счастлива браке с известным композитором и поэтом-песенником Игорем Николаевым. Для него брак с Юлией Проскуряковой — третий по счету. Ранее Игорь Николаев был женат на Наташе Королевой. Расставание двух звезд было сложным. Но потом каждый из них обрел счастье в личной жизни. Игорь Николаев смог снова стать отцом. У него с новой женой Юлией Проскуряковой растет дочка Вероника. А от первого брака у него есть дочка Юлия, которая живет в США.

Юлия Проскурякова выложила редкое фото, на котором красовалась с мамой мужа. 86-летняя Светлана Митрофановна была в ярком платье. Она позировала с невесткой на прогулке.

Юлия Проскурякова со свекровью. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

«Лето проводили, готовимся встретить 3-е сентября! Календарь перевернули?» — написала Юлия Проскурякова под фото с мамой Игоря Николаева.

Поклонники осыпали комплиментами свекровь Юлии Проскуряковой. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. А некоторые заявили, что дочь Игоря Николаева Вероника пошла в бабушку.

«Светлана Митрофановна, просто потрясающе выглядит. Здоровья ей и долголетия. Да, да, переворачиваем календарь», — заявила mar1109_vi.

«Внучка — копия бабушки», — отметила saydulaevaa__.

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