Певица Юлия Проскурякова опубликовала редкое фото с 86-летней свекровью

Юлия Проскурякова много лет счастлива браке с известным композитором и поэтом-песенником Игорем Николаевым . Для него брак с Юлией Проскуряковой — третий по счету. Ранее Игорь Николаев был женат на Наташе Королевой. Расставание двух звезд было сложным. Но потом каждый из них обрел счастье в личной жизни. Игорь Николаев смог снова стать отцом. У него с новой женой Юлией Проскуряковой растет дочка Вероника. А от первого брака у него есть дочка Юлия, которая живет в США.

Юлия Проскурякова выложила редкое фото, на котором красовалась с мамой мужа. 86-летняя Светлана Митрофановна была в ярком платье. Она позировала с невесткой на прогулке.