Певица Юлия Проскурякова опубликовала редкое фото с 86-летней свекровью

Юлия Проскурякова много лет счастлива браке с известным композитором и поэтом-песенником Игорем Николаевым. Для него брак с Юлией Проскуряковой — третий по счету. Ранее Игорь Николаев был женат на Наташе Королевой. Расставание двух звезд было сложным. Но потом каждый из них обрел счастье в личной жизни. Игорь Николаев смог снова стать отцом. У него с новой женой Юлией Проскуряковой растет дочка Вероника. А от первого брака у него есть дочка Юлия, которая живет в США.
Юлия Проскурякова выложила редкое фото, на котором красовалась с мамой мужа. 86-летняя Светлана Митрофановна была в ярком платье. Она позировала с невесткой на прогулке.
«Лето проводили, готовимся встретить 3-е сентября! Календарь перевернули?» — написала Юлия Проскурякова под фото с мамой Игоря Николаева.
Поклонники осыпали комплиментами свекровь Юлии Проскуряковой. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. А некоторые заявили, что дочь Игоря Николаева Вероника пошла в бабушку.
«Светлана Митрофановна, просто потрясающе выглядит. Здоровья ей и долголетия. Да, да, переворачиваем календарь», — заявила mar1109_vi.
«Внучка — копия бабушки», — отметила saydulaevaa__.
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