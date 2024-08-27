Юлия Проскурякова не смогла выйти на красную дорожку на «Новой волне»: «Было опасно»

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова оказалась в числе знаменитостей, которые в эти дни находятся в Сочи на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна».

Так случилось, что на берегах Черного моря сейчас бушует непогода. Юлия Проскурякова рассказала, что из-за нее пришлось отказаться от выхода на красную дорожку фестиваля.

А наряд для нее Юлия Проскурякова приготовила эффектный. Коротенькое платье пудрового оттенка с топом в виде огромного фактурного цветка. Юлия Проскурякова в телеграм-канале показала, как шикарно выглядела... в своей гримерке.