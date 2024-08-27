Юлия Проскурякова не смогла выйти на красную дорожку на «Новой волне»: «Было опасно»

Юлия Проскурякова. Фото: телеграм-канал Юлии Проскуряковой

Юлия Проскурякова показала, какой наряд приготовила для красной дорожки конкурса.

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова оказалась в числе знаменитостей, которые в эти дни находятся в Сочи на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна».

Так случилось, что на берегах Черного моря сейчас бушует непогода. Юлия Проскурякова рассказала, что из-за нее пришлось отказаться от выхода на красную дорожку фестиваля.

А наряд для нее Юлия Проскурякова приготовила эффектный. Коротенькое платье пудрового оттенка с топом в виде огромного фактурного цветка. Юлия Проскурякова в телеграм-канале показала, как шикарно выглядела... в своей гримерке.

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Юлия Проскурякова в платье-цветке. Фото: телеграм-канал Юлии Проскуряковой

«К сожалению, из-за сильного ветра на красную дорожку вчера выходить было опасно, все летало! Выкладываю фото из гримерки, хотя бы такие», — написала под фото Юлия Проскурякова.

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