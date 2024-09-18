Продюсер Леонид Дзюник заявил, что жена Никиты Преснякова бросила его в США: «Уже в разводе»
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press
Никита Пресняков и Алена Краснова расстались после 6 лет брака.
Никита Пресняков раньше учился в Нью-Йорке, а потом вернулся в Россию. Он встретил Алену Краснову, которая была его соседкой на Истре, где у Аллы Пугачевой, бабушки Никиты, есть дом. Музыкант был влюблен и сначала дождался совершеннолетия возлюбленной, а потом сделал ей предложение руки и сердца. Шесть лет они прожили в браке. В 2022 году пара покинула квартиру, которую им подарила Алла Пугачева.
Недавно появились сообщения, что у Никиты Преснякова разладились отношения с женой. Они летом вместе приезжали в Россию. Потом Алена Краснова осталась в Москве, а Никита Пресняков уехал в США. Это подогрело слухи о разводе. Их подтвердил продюсер Леонид Дзюник.
«Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты», — поделился Дзюник с NEWS.ru.
Сам Никита Пресняков умалчивает о происходящем в личной жизни. Недавно он показал, как ест шаурму. «Типа развелся, новая жизнь?» — поинтересовался у него фанат. Певец ответил, но не прямо. «Не знаю, бро, насчет, новая или нет, но мои соболезнования тебе, я уверен, ты еще свою найдешь!» — заявил он.