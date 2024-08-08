Внук Пугачевой Никита начал сдавать в аренду дачу певицы за 2 млн рублей в месяц

Алла Пугачева на днях опровергла слухи, что собирается приехать в Россию и даже организовать концерт. Певица живет в Израиле, а ее недвижимость в Москве простаивает. Свою дачу на реке Истра она отдала старшему внуку Никите Преснякову . Он раньше часто там отдыхал со своей женой Аленой Красновой и друзьями. Но вот уже два года артист живет в США. Недавно Никита Пресняков приезжал в Россию на несколько дней.

Оказалось, что поездка была запланирована не просто так. Уже давно Никита пытается продать дачу своей бабушки. Раньше он просил за нее 225 миллионов рублей, а потом снизил цену до 150 миллионов рублей. Но теперь этот особняк стали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц.

По всей видимости, такое решение было принято, чтобы покрыть расходы. Такая цена действует для тех, кто хочет снимать особняк меньше 11 месяцев. А вот если срок более долгий, то будет скидка — цена составит 1,8 миллиона рублей. Бонусом к дому идет управляющая, которая может стирать, убираться и готовить за 90 тысяч рублей в месяц, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что Алла Пугачева также платит аренду за причал у особняка. Но в прошлом году оплачивать ее не стали, поэтому начались судебные разбирательства.