Внук Пугачевой Никита начал сдавать в аренду дачу певицы за 2 млн рублей в месяц

Алла Пугачева на днях опровергла слухи, что собирается приехать в Россию и даже организовать концерт. Певица живет в Израиле, а ее недвижимость в Москве простаивает. Свою дачу на реке Истра она отдала старшему внуку
Оказалось, что поездка была запланирована не просто так. Уже давно Никита пытается продать дачу своей бабушки. Раньше он просил за нее 225 миллионов рублей, а потом снизил цену до 150 миллионов рублей. Но теперь этот особняк стали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц.
По всей видимости, такое решение было принято, чтобы покрыть расходы. Такая цена действует для тех, кто хочет снимать особняк меньше 11 месяцев. А вот если срок более долгий, то будет скидка — цена составит 1,8 миллиона рублей. Бонусом к дому идет управляющая, которая может стирать, убираться и готовить за 90 тысяч рублей в месяц, пишет Телеграм-канал Shot.
Напомним, что
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