Орбакайте заявила, что ее старший сын Никита Пресняков начал карьеру в США заново: «Пришлось многим пожертвовать, многое бросить»

«Он берется за очень многое. Имея образование как фильммейкер, он как режиссер, оператор, монтажер, он прекрасные снимает клипы. Причем, он может это все один делать как человек-оркестр. Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально. Это действительно очень интересно. Я даже планирую, что песня новая выйдет, не знаю на английском или на русском, но он будет снимать клип», – поделилась Кристина в YouTube-канале «Дежурный по Америке».
Также Орбакайте отметила, что у Никиты была любовь к вокалу с рождения. Она вспомнила, что он постоянно пел. Артистка призналась, что он творческий человек и упрямый, так как не хотел идти проторенным путем в эстраде, а искал свой путь.
«К сожалению, пришлось многим пожертвовать, многое бросить. И идти, искать себя, начинать с нуля. Начинать очень многое сначала», – высказалась звезда.
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