Дочь Полины Гагариной учится в престижной гимназии за 900 тысяч рублей в год

Полина Гагарина уже давно стала известной исполнительницей. Она регулярно дает концерты и выпускает новые треки. Примечательно, что певица успевает воспитывать детей. Она вырастила сына Андрея от первого брака. Он поступил в вуз и уже работает на маму, сочиняя песни. А вот младшая дочка звезды Ми я от фотографа Дмитрия Исхакова 2 сентября впервые отправилась в школу. Полина Гагарина вместе с бывшим мужем была рядом с наследницей в важный день. Кроха была воодушевлена. Она уверена, что ей будет интересно учиться и общаться со сверстниками. Девочка нарядилась для такого случая, подобрав гольфы к юбке и туфлям.

Полина Гагарина отдала дочку в одну из самых известных гимназий в Москве имени Е. И. Примакова, пишет KP.RU. Это частное учебное заведение, куда многие звезды устроили своих отпрысков. Стоимость года обучения там составляет 900 тысяч рублей.

Дети проводят в гимназии почти весь день, ходят на дополнительные занятия, занимаются спортом, включая плавание, а также посещают кружки и курсы по интересам.

При этом блогер Денис Кукояка тоже в этом году отдал свою дочку в школу. Он привел ее в школу «Лидеры». Там также учатся дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного . За обучение первоклашки Василисы блогер заплатил 893 тысячи 700 рублей.